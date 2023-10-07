Посмотрите, как выглядит Малинский мост, восстановленный при поддержке Эстонии

По Малинскому мост в Жытомирской области, на восстановление которого было потрачено почти три миллиона евро, проходит весьма оживленный трафик, выяснил Postimees, посетив город.
Мост был восстановлен в сотрудничестве между Украиной и Эстонией. В прошлом году российские самолеты разбомбили мост через реку Ирша, и правительство Эстонии выделило треть, или один миллион евро, на его восстановление. Остальные средства, необходимые для строительства, были предоставлены украинским государством.
Реконструированный мост больше своего предшественника: общая длина моста, расположенного на важном транспортном узле Житомирской области, составляет 152 метра. Помимо проезжей части, мост имеет отдельную дорогу для пешеходов с каждой стороны.