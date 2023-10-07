ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонец в Израиле: слышны взрывы, над головой периодически пролетают военные самолеты

Укареда рассказал, что утром каждые 10-15 минут раздавались сирены воздушной тревоги, и людям говорили, чтобы они шли в убежища. «Взрывы были очень близко, дома тряслись. Была довольно тревожная атмосфера».

Сегодня их группа должна была отправиться на экскурсию на Мертвое море, но планы были отменены. «Мы уже собирались садиться в автобус, когда раздались первые взрывы. Водитель автобуса сначала был совершенно спокоен и сказал, что такие вещи здесь обычное дело, но по мере того, как взрывы продолжались, он начал беспокоиться», - рассказал Укареда. По его словам, водитель автобуса позвонил по телефону, после чего сказал, что происходящее, вероятно, серьезнее, чем предполагалось, и в ближайшее время уехать куда-либо не удастся.