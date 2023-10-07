Политики и чиновники многих стран мира реагируют на нападение группировки ХАМАС на Израиль. Многие из них выражают поддержку Израилю, другие - призывают к сдержанности. В поддержку боевиков ХАМАС выступил Иран, пишет «Русская служба Би-би-си».
«Жуткое нападение» и призывы к сдержанности. Как мировые лидеры реагируют на войну ХАМАС против Израиля
Президент США Джо Байден сообщил, что поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху об «ужасных, продолжающихся нападениях на Израиль».
В заявлении Байдена сказано:
«США безоговорочно осуждают это жуткое нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАС в Газе, и я дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предоставить все подходящие средства поддержки правительству и народу Израиля. Терроризму никогда не бывает оправданий. США предостерегает любые другие стороны, враждебные Израилю, от попыток воспользоваться ситуацией. Поддержка моей администрации в адрес Израиля прочна как камень и непоколебима».
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем твиттере выразил поддержку Израилю, солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими и «решительно осудил террористические нападения на Израиль».
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно освободить заложников, предположительно захваченных и вывезенных в Газу во время нападения. «Это нарушение международного права. Заложники должны быть немедленно освобождены», - написал он в твиттере.
По его словам, нападение ХАМАС не только «причиняет глубокие страдания израильскому народу», но и «усиливает напряженность и подрывает палестинские интересы».
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна «однозначно осуждает ужасное нападение ХАМАС на израильское гражданское население». «Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту», - написал он.
Нападение ХАМАС на Израиль осудили также главы МИД Швеции и Испании.
Президент Украины Владимир Зеленский также поддержал Израиль. «Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены, - написал он в телеграме. - Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался подчинить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению».
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал израильтян и палестинцев к сдержанности.
«Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и избегать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности», - цитирует его слова Anadolu. При этом, как сообщает агентство, Эрдоган заявил, что выступает «против любых покушений на мечеть Аль-Акса».
ХАМАС назвал свою операцию «Наводнение Аль-Акса», обвинив Израиль в оккупации и вторжениях в мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме.
Саудовская Аравия также сдержанно отреагировала на события в Израиле. МИД призвал обе стороны к прекращению кровопролития.
Советник верховного лидера Ирана поздравил палестинских боевиков с началом нападения на Израиль, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иранский новостной сайт ISNA. Рахим Сафави пообещал поддерживать палестинцев.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором в довольно неофициальной манере раскритиковал политику США на Ближнем Востоке.
«Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня - событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок», - написал бывший президент России.