«Жуткое нападение» и призывы к сдержанности. Как мировые лидеры реагируют на войну ХАМАС против Израиля

Президент США Джо Байден сообщил, что поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху об «ужасных, продолжающихся нападениях на Израиль».

В заявлении Байдена сказано:

«США безоговорочно осуждают это жуткое нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАС в Газе, и я дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предоставить все подходящие средства поддержки правительству и народу Израиля. Терроризму никогда не бывает оправданий. США предостерегает любые другие стороны, враждебные Израилю, от попыток воспользоваться ситуацией. Поддержка моей администрации в адрес Израиля прочна как камень и непоколебима».

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем твиттере выразил поддержку Израилю, солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими и «решительно осудил террористические нападения на Израиль».

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно освободить заложников, предположительно захваченных и вывезенных в Газу во время нападения. «Это нарушение международного права. Заложники должны быть немедленно освобождены», - написал он в твиттере.

По его словам, нападение ХАМАС не только «причиняет глубокие страдания израильскому народу», но и «усиливает напряженность и подрывает палестинские интересы».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна «однозначно осуждает ужасное нападение ХАМАС на израильское гражданское население». «Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту», - написал он.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили также главы МИД Швеции и Испании.