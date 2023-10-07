Журналист о ссоре Каллас и Кальюлайд: это играет на руку России

Марек Страндберг, ведущий программы Keskpäevatund на радио Kuku, заявил в субботу, что словесная война между премьер-министром Кайей Каллас и бывшим президентом Керсти Кальюлайд выгодна России.
«России, несомненно, выгодно, чтобы подобные ссоры происходили в соседних странах. Надо посмотреть, как долго Каллас и Кальюлайд будут продолжать выступать перед эстонской общественностью. И бывшему президенту, и премьер-министру не мешало бы сделать небольшой перерыв. Общество могло бы двигаться дальше, потому что незаменимых людей нет», - сказал Странбдберг.
Ведущий программы Прийт Хыбемяги вспомнил, что именно Кая Каллас в эфире Vikerraadio начала ссору с Керсти Кальюлайд, заявив, что бывшему президенту неуместно критиковать ее, когда она сама входит в правление компании Alexela, занимающейся транспортировкой российского газа.
«Вопрос в том, знала ли Кальюлайд, что казахский газ был заменен российским. Ее ответы были образцово уклончивыми», - сказал Хыбемяги. По его мнению, это большая проблема для Эстонии, когда два имиджевых лица страны - Кая Каллас и Керсти Кальюлайд - оказываются в ситуации, когда их могут связать с деловыми отношениями с Россией.
Участник программы Айнар Рууссаар отметил, что если член правления не знает, чем занимается компания, значит, что-то не так.
По мнению Хыбемяги, в случае с Alexela нет разницы, кто входит в правление - Керсти Кальюлайд или Карл Бильдт, семейство Хяэлед ведет свой бизнес так, как ему удобно. «Я ни в коем случае не хочу недооценивать экономические знания Керсти Кальюлайд, она, несомненно, сильна в экономике, но я не думаю, что Хейти Хяэлед чувствует необходимость обращаться к кому-либо за советом по поводу своего бизнеса», - сказал Хыбемяги.