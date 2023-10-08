Нападение ХАМАС на Израиль: как такое стало возможным и почему израильтян застали врасплох

Би-би-си: ХАМАС захватил большое число заложников. Как Израиль будет решать эту проблему?

Давид Гендельман: Большое число израильских жертв и вообще резкое поднятие «привычной» планки эскалации со стороны ХАМАС требует более мощного израильского ответа и повышает вероятность проведения наземной операции, в отличие от большинства прошлых чисто «авиационных» раундов.

Вопрос большого числа захваченных израильтян в Газе в данном случае диалектический: с одной стороны это тоже повышает вероятность наземной операции, но одновременно это затрудняет ее проведение, пленные могут пострадать.

Фото: BBC

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Фото: BBC

«Худший провал разведслужб с 1973 года»

А вот как оценивает ситуацию дипломатический обозреватель Би-би-си Пол Адамс:

Трудно описать, до какой степени беспрецедентны происходящие события. Речь идет не только о, вероятно, худшем провале разведывательных служб со времени войны Судного дня 1973 года (время для этого нападения могло быть выбрано специально, война произошла почти ровно 50 лет назад). Главное, что Израиль, кажется, еще ни разу не терял контроль над своими городами.

Горящий израильский танк на границе с сектором Газа Фото: Reuters

Мы видели, как в Сдероте и других местах на границе с сектором Газа вооруженные палестинцы спокойно перемещались, убивая и похищая местных жителей, и это надолго шокирует весь Израиль.