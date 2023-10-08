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Фото ⟩ Масштабное отключение электричества: магазины и заправки пришлось закрыть

rus.postimees.ee
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Бушующий по всей Эстонии штормовой ветер стал в субботу причиной крупного отключения электроэнергии в Отепя.

Например, без электричества остались и продуктовые магазины, и заправки, поэтому их пришлось закрыть.

На дверях местного магазина Coop было сообщение: «Магазин закрыт! Электричество отключено! Просим прощения!». Всего в Отепя без электричества остались более 1600 мест потребления.

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