Видео ⟩ Мужчина случайно снял, как его ударила молния

Эксперт по дикой природе и биолог Форрест Галанте снимал видеоролик для своего канала на YouTube, когда в него ударила молния. На опубликованном видео он стоит по колено в болоте.

Через мгновение, одновременно с громким хлопком, вспыхивает яркий свет, а Галанте вздрагивает и тут же выпрыгивает из воды.

«Я получил удар. Я почувствовал это. Да, меня действительно ударило. Было больно», - сказал он.

Позже, рассказывая об инциденте на своем YouTube канале, он признался, что не ожидал столь резкого изменения погоды. Хотя похоже, что молния ударила не прямо в него, а рядом.