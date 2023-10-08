Видео ⟩ Мужчина случайно снял, как его ударила молния

Во время съемок нового видео с экспертом по дикой природе произошел очень неприятный инцидент - в него ударила молния, пишет Rus.TVNET.
Эксперт по дикой природе и биолог Форрест Галанте снимал видеоролик для своего канала на YouTube, когда в него ударила молния. На опубликованном видео он стоит по колено в болоте.
Через мгновение, одновременно с громким хлопком, вспыхивает яркий свет, а Галанте вздрагивает и тут же выпрыгивает из воды.
«Я получил удар. Я почувствовал это. Да, меня действительно ударило. Было больно», - сказал он.
Позже, рассказывая об инциденте на своем YouTube канале, он признался, что не ожидал столь резкого изменения погоды. Хотя похоже, что молния ударила не прямо в него, а рядом.
«Я почувствовал удар молнии в ноги, в поясницу и в сердце. Я ощутил металлический привкус во рту», - вспоминает ведущий.