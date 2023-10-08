Разъяренный мужчина напал на улице на вице-мэра Кохтла-Ярве

О случившемся в субботу поздно вечером в соцсетях сообщила мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер. Она заявила, что нападение произошло, когда Сечков фотографировал автобусную остановку, снесенную штормовым ветром. В этот момент к нему подошел агрессивный человек. Услышав, что это представитель горупарвы, он начал бранить Сечкова, повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по лицу лежавшего на земле вице-мэра.