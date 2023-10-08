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Разъяренный мужчина напал на улице на вице-мэра Кохтла-Ярве

rus.postimees.ee
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Эрик Сечков.
Эрик Сечков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу, 7 октября, разъяренный мужчина повалил на землю вице-мэра Кохтла-Ярве Эрика Сечкова и несколько раз ударил его ногой по лицу, пишет Põhjarannik.

О случившемся в субботу поздно вечером в соцсетях сообщила мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер. Она заявила, что нападение произошло, когда Сечков фотографировал автобусную остановку, снесенную штормовым ветром. В этот момент к нему подошел агрессивный человек. Услышав, что это представитель горупарвы, он начал бранить Сечкова, повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по лицу лежавшего на земле вице-мэра.

По словам Вирве Линдер, Эрика Сечкова осмотрели врачи Ида-Вируской центральной больницы. «Надеюсь, он быстро восстановится как физически, так и эмоционально, чтобы продолжить свою работу с большой самоотдачей», - написала Линдер, добавив, что по поводу инцидента также подано заявление в полицию.

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