Трагедия в Афганистане: более двух тысяч человек погибли в результате землетрясения

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибло более 2000 человек. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает агентство AP со ссылкой на заявление представителя правительства талибов в Кабуле. По оценке спасателей, число жертв будет расти, поскольку люди до сих пор находятся под завалами.

Утром в субботу, 7 октября, в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 42 километров к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3. По предварительной информации, число жертв может исчисляться сотнями.

Гуманитарный кризис в Афганистане