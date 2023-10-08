Эстонско-финский газопровод перекрыли из-за подозрения на утечку

Rus.Postimees.eeЭкономикаДля подписчиковЭстонско-финский газопровод перекрыли из-за подозрения на утечкуКарл-Роберт Пухм8 октября 2023, 11:20FacebookComments Газопроводная труба между Эстонией и Финляндией. Фото: Mihkel MaripuuГазовое соединение Balticconnector между Эстонией и Финляндией вышло из строя из-за возможной утечки.В ночь на воскресенье давление в подводной трубе упало, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Причина аварии неизвестна.По словам Elering, системные администраторы начнут выяснять обстоятельства происшествия в кратчайшие сроки.FacebookComments Ключевые слова ФинляндияэкономикаЭстониягазгазопровод Pекомендуем