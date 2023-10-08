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Эстонско-финский газопровод перекрыли из-за подозрения на утечку

Карл-Роберт Пухм
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Газопроводная труба между Эстонией и Финляндией.
Газопроводная труба между Эстонией и Финляндией. Фото: Mihkel Maripuu

Газовое соединение Balticconnector между Эстонией и Финляндией вышло из строя из-за возможной утечки.

В ночь на воскресенье давление в подводной трубе упало, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Причина аварии неизвестна.

По словам Elering, системные администраторы начнут выяснять обстоятельства происшествия в кратчайшие сроки.

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