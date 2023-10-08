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«Мы очень счастливы». Эрдоган открывает первую церковь в Турецкой Республике

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Мор Ефрем (Св. Ефрем) Сирийская православная церковь.
Мор Ефрем (Св. Ефрем) Сирийская православная церковь. Фото: YASIN AKGUL

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня открывает поддерживаемую правительством церковь в преимущественно мусульманской стране, впервые за сто лет со времен Османской империи.

Открытие Сирийской православной церкви Мор Ефрем (Св. Ефрем) в Стамбуле является важным культурным и политическим шагом как для турецкого государства, так и для его лидера.

За двадцать лет своего пребывания у власти Эрдогана критиковали за то, что он превратил древние церкви в мечети и сделал консервативный ислам ведущей социальной силой.

Президент оправдывал себя необходимостью восстановить права религиозных мусульман в строго светском государстве, основанном в 1923 году его первым президентом Мустафой Кемалем Ататюрком.

В 2019 году Эрдоган заложил краеугольный камень новой церкви для 17 000 ассирийских христиан в Стамбуле.

«Это первая новая церковь, открывшая свои двери после основания Турецкой Республики, - сказал президент Сирийского фонда «Кадим» в Стамбуле Саит Сусин. - Мы очень счастливы».

В 1932 году их главная церковь ассирийских христиан переехала из турецкого города Мардин в Дамаск.

Сусин сообщил агентству «Анадолу», что за последние сто лет в Турции постепенно открывались небольшие церкви, но строились они без официального разрешения.

«Это первый случай, когда церковь построена официально. Мы очень гордимся этим», - сказал он.

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