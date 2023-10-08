Руководитель Elektrilevi: «Ситуация очень сложная»

«Что делает эту ситуацию сложной, так это то, что штормовой ветер продолжает быть настолько сильным, что есть районы, где, например, мы не можем работать с подъемниками по соображениям безопасности», - сказал Хярм национальному телеканалу в воскресенье утром.

По его словам, по текущим данным, шторм утихнет только около 9-10 вечера, и только после этого можно будет дать более точный прогноз, сколько времени потребуется на устранение неисправностей.

Хярм отметил, что, хотя в пиковый период 52 000 клиентов оставались без электричества, к утру воскресенья компания смогла восстановить подачу электроэнергии в 17 000 домах.