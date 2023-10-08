Руководитель Elektrilevi: «Ситуация очень сложная»

Руководитель Elektrilevi Михкель Хярм признал ERR, что ситуация сложная из-за отключений электроэнергии, вызванных штормом, и дал понять, что некоторым потребителям придется подождать несколько дней, чтобы получить электричество.
«Что делает эту ситуацию сложной, так это то, что штормовой ветер продолжает быть настолько сильным, что есть районы, где, например, мы не можем работать с подъемниками по соображениям безопасности», - сказал Хярм национальному телеканалу в воскресенье утром.
По его словам, по текущим данным, шторм утихнет только около 9-10 вечера, и только после этого можно будет дать более точный прогноз, сколько времени потребуется на устранение неисправностей.
Хярм отметил, что, хотя в пиковый период 52 000 клиентов оставались без электричества, к утру воскресенья компания смогла восстановить подачу электроэнергии в 17 000 домах.
В воскресенье днем в 12:30, по данным сайта Elektrilevi, без электричества все еще оставалось 26 998 домов. По данным компании, устранением неисправностей занимаются более 60 бригад, работающих в две смены.