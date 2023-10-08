В Египте полицейский открыл огонь по туристам: погибли трое, еще один ранен

«Аль-Джазира» и RT Arabic подтверждают, что стрельбу открыл полицейский. По данным «Аль-Джазиры», погибли два гражданина Израиля и один египтянин. RT сообщает о двух погибших израильских туристах.

МИД Израиля подтвердил убийство двух туристов в Египте. Погиб также египетский гид. Еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести, сообщают в Telegram-канале ведомства.

МИД не уточнил, действительно ли нападавшим был сотрудник полиции. Сейчас израильские чиновники сотрудничают с властями Египта, чтобы граждане как можно скорее вернулись в Израиль.