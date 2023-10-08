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В Египте полицейский открыл огонь по туристам: погибли трое, еще один ранен

rus.postimees.ee
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Полиция Египта. Фото иллюстративное.
Полиция Египта. Фото иллюстративное. Фото: KHALED DESOUKI/AFP/Scanpix

В Египте в Александрии полицейский открыл огонь по израильской туристической группе, сообщает «Медуза» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

«Аль-Джазира» и RT Arabic подтверждают, что стрельбу открыл полицейский. По данным «Аль-Джазиры», погибли два гражданина Израиля и один египтянин. RT сообщает о двух погибших израильских туристах.

МИД Израиля подтвердил убийство двух туристов в Египте. Погиб также египетский гид. Еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести, сообщают в Telegram-канале ведомства.

МИД не уточнил, действительно ли нападавшим был сотрудник полиции. Сейчас израильские чиновники сотрудничают с властями Египта, чтобы граждане как можно скорее вернулись в Израиль.

Это первое подобное нападение на израильтян в Египте за последние десятилетия.

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