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Кривой пол: строители отказались исправлять свои ошибки и стали угрожать заказчику работ

Трийн Пальмипуу
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Фото: Shutterstock

Заливка пола и укладка плитки – одна из тех строительных работ, которые неквалифицированный человек не будет выполнять самостоятельно, даже если хочет сэкономить, ведь для хорошего результате к работе должен приложить руку специалист. Но что будет, если опытный строитель окажется растяпой и любителем выпить?

Кади наняла семейную пару строителей Мауриса и Лууле (фамилии известны редакции) для плиточных работ в ванных комнатах своего строящегося дома в Харьюмаа. Они усердно приступили к работе, но когда семья и строитель-универсал пришли проверить их работу, ситуация стала очень неприятной для клиента.

При выставлении уровня на полу оказалось, что не только угол наклона неправильный, но и направление: в этой ванной вода будет течь в гостиную, а не в напольный сифон. Монтаж дверной коробки невозможен: пол с одной стороны ниже на 0,9 сантиметра. В-третьих, поэтому саму дверь нельзя установить в ванной, поскольку из-за неправильного угла она просто не будет закрываться или открываться. Четвертая ошибка заключалась в том, что невозможно было установить стекло душевой кабины, и в конце концов оказалось, что душевой сифон тоже установлен ​​слишком высоко.

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