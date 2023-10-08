Кривой пол: строители отказались исправлять свои ошибки и стали угрожать заказчику работ

Кади наняла семейную пару строителей Мауриса и Лууле (фамилии известны редакции) для плиточных работ в ванных комнатах своего строящегося дома в Харьюмаа. Они усердно приступили к работе, но когда семья и строитель-универсал пришли проверить их работу, ситуация стала очень неприятной для клиента.

При выставлении уровня на полу оказалось, что не только угол наклона неправильный, но и направление: в этой ванной вода будет течь в гостиную, а не в напольный сифон. Монтаж дверной коробки невозможен: пол с одной стороны ниже на 0,9 сантиметра. В-третьих, поэтому саму дверь нельзя установить в ванной, поскольку из-за неправильного угла она просто не будет закрываться или открываться. Четвертая ошибка заключалась в том, что невозможно было установить стекло душевой кабины, и в конце концов оказалось, что душевой сифон тоже установлен ​​слишком высоко.