Трагедия в Финляндии: при пожаре погибли взрослый и четверо детей

Согласно полиции региона Восточная Уусимаа, жильцы с первого этажа были эвакуированы в три часа утра после того, как служба спасения прибыла на вызов о пожаре, но, несмотря на эвакуацию и оказанную им первую помощь, жертвы скончались.

Возгорание произошло точечно в отдельной квартире и его удалось быстро потушить.

Как сообщает информагентство STT со ссылкой на старшего комиссара полиции Юсси Хухтела, жертвами огня стали один взрослый и четверо детей. Еще один взрослый выжил, сообщил Хухтела.

Утром на месте пожара побывал журналист Yle. По его словам, на втором этаже здания расположен дом престарелых. Многие из его жильцов проснулись среди ночи из-за пожара, позже им была предложена кризисная помощи. В половину десятого утра спасательная служба уже покинула здание, однако полиция оставалась на месте.

Полиция сообщит подробности о пожаре позже в воскресенье

Власти расследуют причины возгорания. По словам комиссара Юсси Хухтела, полиция никого не подозревает.