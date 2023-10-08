УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Война ХАМАС против Израиля также подрывает нашу безопасность в Эстонии

Война ХАМАС против Израиля ухудшает ситуацию с безопасностью во всем мире. Таким образом, это также оказывает дестабилизирующее воздействие на нашу безопасность.

Если внимание мира будет сосредоточено на новой войне, то это внимание будет более рассеяно на нашем регионе, и это может со временем привести к развитию событий, которые создадут серьезную проблему для наших жизненно важных интересов безопасности.

Учитывая масштабы операции и разведывательную информацию, имеющуюся в распоряжении ХАМАС, можно предположить, что террористическую организацию также поддерживают и другие страны. Цель Ирана - уничтожить Израиль, а дестабилизация мира напрямую служит интересам России.

В прошлом году Москву посетила делегация ХАМАС. Сейчас Россия начала максимально активно общаться со всеми сторонами.

В наших интересах, чтобы Запад коллективно поддерживал Израиль.

Что нам делать?

Я призываю лидеров нашей страны немедленно связаться напрямую с лидерами Израиля. Также необходима связь с США и основными западными союзниками.

Во-вторых, Эстония могла бы вместе с другими странами внести предложение о проведении внеочередного заседания министров иностранных дел ЕС.

Мы должны показать, что страны нашего региона жизненно обеспокоены более отдаленными кризисами безопасности.

В-третьих, я рекомендую президенту созвать Совет национальной безопасности и обороны.

Это важный сигнал нашей оценки серьезности кризиса безопасности в мире.