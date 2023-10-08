Олимпийский комитет России подал в суд на МОК и требует миллионы

Как известно, россияне, которые в прошлом году вторглись в Украину и до сих пор там воюют, как всегда правы. Недавно Олимпийский комитет России подал в суд на Международный олимпийский комитет (МОК) в Швейцарии.
Российский ОК требует от МОК более 8 млн долларов (7,6 млн евро) на том основании, что он не поделился с Россией своими маркетинговыми доходами за последние годы (2022 и 2023). Об обращении к МОК заявил генеральный директор ОК России Владимир Санглеев на спортивном форуме, проходящем в его родной Уфе.