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Олимпийский комитет России подал в суд на МОК и требует миллионы

Вилле Арике
, спортивный репортер
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Олимпийские кольца перед штаб-квартирой МОК в Лозанне.
Олимпийские кольца перед штаб-квартирой МОК в Лозанне. Фото: DENIS BALIBOUSE

Как известно, россияне, которые в прошлом году вторглись в Украину и до сих пор там воюют, как всегда правы. Недавно Олимпийский комитет России подал в суд на Международный олимпийский комитет (МОК) в Швейцарии.

Российский ОК требует от МОК более 8 млн долларов (7,6 млн евро) на том основании, что он не поделился с Россией своими маркетинговыми доходами за последние годы (2022 и 2023). Об обращении к МОК заявил генеральный директор ОК России Владимир Санглеев на спортивном форуме, проходящем в его родной Уфе.

«У МОК перед нами долг - они не поделились с нами доходами от маркетинговой программы ТОП-10. До 31 декабря 2022 года мы должны были получить 3,71 млн долларов (3,53 млн евро - прим. ред.)», - цитирует генерального директора ОК России российское государственное агентство ТАСС.

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