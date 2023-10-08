Эстонский музыкант в Израиле ⟩ Град ракет пролетал над нашими головами

Приветствую вас на Святой Земле!

Большое спасибо всем, кто беспокоится, держит кулачки и молится! Поскольку я сейчас нахожусь в Израиле, я кратко расскажу вам о положении дел, как оно видится из моего местонахождения.

Вчера утром из сектора Газа были выпущены тысячи ракет по различным израильским целям. Ракеты здесь выпускались постоянно, но сейчас отличается количество ракет и тот факт, что некоторые из них прошли через знаменитую израильскую систему ПВО «Железный купол» и попали в цель. Очевидно, дело в огромном количестве ракет, система явно не могла справиться с таким количеством. Но это, конечно, только мое предположение.

В любом случае, вчера была очень напряженная ситуация.

Я живу в местечке под названием Абу-Гош. Это примерно на полпути от Газы до Тель-Авива. Град ракет пролетал над нашими головами. Кроме того, что-то падало совсем рядом с нами, вероятно, обломки упавших ракет. Это был ужасный шум. Примерно каждые десять минут срабатывала сирена воздушной тревоги. Нам сказали, что в случае воздушной тревоги мы должны идти в убежище и оставаться там в течение десяти минут после прекращения воздушной тревоги.

Нападение на Израиль. Фото: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS