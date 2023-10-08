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Эстонский музыкант в Израиле ⟩ Град ракет пролетал над нашими головами

, гитарист, организатор группы Augustibluus
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Рауль Укареда.
Рауль Укареда. Фото: Remo Tõnismäe

«Сейчас я нахожусь в месте под названием Абу-Гош. Это примерно на полпути от Газы до Тель-Авива», - делится своими впечатлениями с войны в Израиле музыкант Рауль Укареда.

Приветствую вас на Святой Земле!

Большое спасибо всем, кто беспокоится, держит кулачки и молится! Поскольку я сейчас нахожусь в Израиле, я кратко расскажу вам о положении дел, как оно видится из моего местонахождения.

Вчера утром из сектора Газа были выпущены тысячи ракет по различным израильским целям. Ракеты здесь выпускались постоянно, но сейчас отличается количество ракет и тот факт, что некоторые из них прошли через знаменитую израильскую систему ПВО «Железный купол» и попали в цель. Очевидно, дело в огромном количестве ракет, система явно не могла справиться с таким количеством. Но это, конечно, только мое предположение.

В любом случае, вчера была очень напряженная ситуация.

Я живу в местечке под названием Абу-Гош. Это примерно на полпути от Газы до Тель-Авива. Град ракет пролетал над нашими головами. Кроме того, что-то падало совсем рядом с нами, вероятно, обломки упавших ракет. Это был ужасный шум. Примерно каждые десять минут срабатывала сирена воздушной тревоги. Нам сказали, что в случае воздушной тревоги мы должны идти в убежище и оставаться там в течение десяти минут после прекращения воздушной тревоги.

Нападение на Израиль.
Нападение на Израиль. Фото: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

Это означало, что как только мы вышли, началась очередная тревога, и нам пришлось возвращаться обратно. Здесь мы уже запасались водой и едой, заряжали телефоны и готовились к более длительному пребыванию в убежище. К счастью, к середине утра волнения стихли, а затем и вовсе прекратились. До сих пор больше никаких волнений не было.

Похоже, что в полдень атака палестинцев сменилась ответной атакой израильтян. Из Тель-Авива в сторону Газы начали летать вертолеты и самолеты, оттуда доносились звуки взрывов. Эти полеты и взрывы продолжались с перерывами всю ночь и до сих пор.

Несмотря на все это, здесь, в Абу-Гоше, относительно спокойно.

Я нахожусь здесь с одной из крупных американских групп, и самая большая проблема сейчас - как добраться до дома. Все американские и канадские авиакомпании прекратили полеты. Кажется, только местные авиакомпании летают по расписанию. EU AL, Turkish, Emirates.

У меня есть билет на завтрашний рейс Turkish Airlines.

Все, кто может, должны молиться или, по крайней мере, скрестить пальцы, чтобы этот рейс все-таки полетел и чтобы я благополучно добрался до места. На данный момент надежда вроде бы есть.

Но даже если я не смогу этого сделать, у меня здесь есть всевозможные варианты, где я могу находиться в более или менее безопасном месте в течение длительного времени.

В общем, очень неожиданное завершение моего паломничества.

В каком-то смысле это бесценный опыт - воочию ощутить то напряжение, которое всегда существовало в этом маленьком, но крайне важном уголке страны.

Все хотят захватить этот не очень плодородный клочок Святой Земли, который даже меньше Эстонии. Силой. Или через трупы.

Это по-прежнему - «око за око, зуб за зуб».

Грустно.

Но будем надеяться на лучшее!

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