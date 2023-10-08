Эстонский музыкант в Израиле ⟩ Град ракет пролетал над нашими головами

«Сейчас я нахожусь в месте под названием Абу-Гош. Это примерно на полпути от Газы до Тель-Авива», - делится своими впечатлениями с войны в Израиле музыкант Рауль Укареда.
Приветствую вас на Святой Земле!
Большое спасибо всем, кто беспокоится, держит кулачки и молится! Поскольку я сейчас нахожусь в Израиле, я кратко расскажу вам о положении дел, как оно видится из моего местонахождения.
Вчера утром из сектора Газа были выпущены тысячи ракет по различным израильским целям. Ракеты здесь выпускались постоянно, но сейчас отличается количество ракет и тот факт, что некоторые из них прошли через знаменитую израильскую систему ПВО «Железный купол» и попали в цель. Очевидно, дело в огромном количестве ракет, система явно не могла справиться с таким количеством. Но это, конечно, только мое предположение.
В любом случае, вчера была очень напряженная ситуация.
Я живу в местечке под названием Абу-Гош. Это примерно на полпути от Газы до Тель-Авива. Град ракет пролетал над нашими головами. Кроме того, что-то падало совсем рядом с нами, вероятно, обломки упавших ракет. Это был ужасный шум. Примерно каждые десять минут срабатывала сирена воздушной тревоги. Нам сказали, что в случае воздушной тревоги мы должны идти в убежище и оставаться там в течение десяти минут после прекращения воздушной тревоги.
Это означало, что как только мы вышли, началась очередная тревога, и нам пришлось возвращаться обратно. Здесь мы уже запасались водой и едой, заряжали телефоны и готовились к более длительному пребыванию в убежище. К счастью, к середине утра волнения стихли, а затем и вовсе прекратились. До сих пор больше никаких волнений не было.
Похоже, что в полдень атака палестинцев сменилась ответной атакой израильтян. Из Тель-Авива в сторону Газы начали летать вертолеты и самолеты, оттуда доносились звуки взрывов. Эти полеты и взрывы продолжались с перерывами всю ночь и до сих пор.
Несмотря на все это, здесь, в Абу-Гоше, относительно спокойно.
Я нахожусь здесь с одной из крупных американских групп, и самая большая проблема сейчас - как добраться до дома. Все американские и канадские авиакомпании прекратили полеты. Кажется, только местные авиакомпании летают по расписанию. EU AL, Turkish, Emirates.
У меня есть билет на завтрашний рейс Turkish Airlines.
Все, кто может, должны молиться или, по крайней мере, скрестить пальцы, чтобы этот рейс все-таки полетел и чтобы я благополучно добрался до места. На данный момент надежда вроде бы есть.
Но даже если я не смогу этого сделать, у меня здесь есть всевозможные варианты, где я могу находиться в более или менее безопасном месте в течение длительного времени.
В общем, очень неожиданное завершение моего паломничества.
В каком-то смысле это бесценный опыт - воочию ощутить то напряжение, которое всегда существовало в этом маленьком, но крайне важном уголке страны.
Все хотят захватить этот не очень плодородный клочок Святой Земли, который даже меньше Эстонии. Силой. Или через трупы.
Это по-прежнему - «око за око, зуб за зуб».
Грустно.
Но будем надеяться на лучшее!