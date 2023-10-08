Несмотря на штормовое предупреждение, в Пярнумаа прошла осенняя ярмарка

На мероприятие приехали и поставщики ремесленных изделий, и товаров собственного производства, а также товаров для сада.

Один из организаторов ярмарки Майу Сааре заявил, что их главная цель - оживить общину, предоставить возможность продавать и покупать осенние подарки - в очередной раз достигнута.

Из-за погоды некоторые продавцы сдались и отказались от участия в последнюю минуту, но в то же время в Эстонии отменилось множество мероприятий, и во всех уголков Эстонии съехались люди, которые хотели попасть на ярмарку, чтобы занять места отказавшихся.

К погоде у Сааре претензий нет. Чтобы согреться, организаторы предложили торговцам теплый суп.

Публику развлекали клуб Kuu, женский ансамбль народного танца Virtin и исполнитель на духовых инструментах Рейн Пихельгас. Собаки Пярнуской кинологической школы также демонстрировали собравшимся трюки, которым они научились.