Михкельсон: поддерживая Израиль, нельзя упускать из виду агрессию России против Украины

«Жестко осуждаю широкомасштабные атаки террористической организации ХАМАС, которые в течение более суток производились на Израиль и его население. Число погибших, пострадавших и взятых в заложники в войне по-прежнему растет. Выражаю глубокие соболезнования всем близким погибших и народу Израиля», - сказал он.

Михкельсон выразил глубокие опасения в связи с расширением террористической деятельности в регионе и выразил поддержку Израилю, который, по его словам, имеет право защищать себя от брутальных нападений на суше, море и в воздушном пространстве.

Он призвал государства и международные организации выступить против попыток террористических режимов дестабилизировать ситуацию и создать хаос во всем регионе Ближнего Востока и отметил, что террористические организации и поддерживающие их режимы необходимо привлечь к ответственности.

«Обращаюсь к международной общественности с призывом скоординировать поддержку Израилю, не утрачивая при этом внимания к агрессии России против Украины», - сказал Михкельсон и добавил, что Эстония внимательно следит за развитием событий.