Нападение ХАМАС на Израиль, день второй: сотни погибших, десятки израильтян в заложниках

Корреспондент Би-би-си Рушди Абу Алуф, находящийся в Газе, сообщает, что атмосфера там полностью изменилась по сравнению с субботним утром, когда многие палестинцы ликовали на улицах.

Сейчас люди ищут укрытия в своих домах и подвалах, вся территория Газы постоянно сотрясается от взрывов, а небо затянуто дымом.

Израиль прекратил поставки электроэнергии и топлива в Газу, а также остановил ввоз товаров. Это существенно осложнит положение местных жителей.

«Мы обеспокоены, моя семья уже потеряла наш магазин, когда Израиль нанес удар по башне Шурук во время войны 2021 года, — сказал Би-би-си один из жителей Газы. - Действия, предпринятые ХАМАС на этот раз, гораздо масштабнее, поэтому ответ Израиля будет еще более масштабным».

Палестинские больницы уже переполнены пострадавшими в результате израильских авиаударов, которые привели к масштабным разрушениям.

Развалины Фото: Getty Images

Сектор Газа - крошечный прибрежный анклав, в котором проживает около 2,3 миллиона палестинцев, - был захвачен ХАМАС в ходе вооруженного переворота в 2007 году.

Большинство людей в секторе Газа живет в бедности, а безработица составляет около 50%.

После серьезного конфликта между Израилем и ХАМАС в 2021 году непрямые переговоры при посредничестве Египта, Катара и ООН помогли получить тысячи разрешений для жителей Газы на работу в Израиле и ослабить другие ограничения фактической блокады в обмен на относительное спокойствие.