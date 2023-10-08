Ночные минусовые температуры сделают дороги скользкими

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, вероятен мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный и западный, 5-10, порывами до 15, на островах и побережье 8-14, порывами до 21 м/с, после полуночи понемногу ослабеет, на материковой части страны к утру уляжется. Температура воздуха ночью от -2 до +4, на побережье до 8 градусов тепла. Утром на дорогах местами может быть скользко.