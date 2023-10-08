Видео ⟩ Установлен новый мировой рекорд в марафоне

Кенийский бегун Келвин Киптум установил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию. В ходе забега в Чикаго в воскресенье, 8 октября, 23-летний кениец преодолел 42 километра и 195 метров за 2 часа и 35 секунд.

Прежний мировой рекорд установил соотечественник Киптума Элиуд Кипчоге на Берлинском марафоне 2022 года. Он пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту и 9 секунд. Осенью 2019 года Кипчоге первым из марафонцев выбежал из двух часов, завершив забег в Вене за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Однако тот забег прошел в специально созданных идеальных условиях и не был засчитан как официальный рекорд.