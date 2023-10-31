МНЕНИЕ ⟩ Путь в Эстонию лежит через Европу, а быть эстонцем можно и с русским родным языком

Проще говоря, познакомившись с Западной Европой, даже коряво говорящий на эстонском русскоязычный вполне может почувствовать себя настоящим народным послом и культурным атташе Эстонии. Ведь чтобы просто сказать «Я из Эстонии», нужно просто немного уверенности в себе, и больше ничего. Какая разница, «русская» у вас фамилия или «эстонская»? Большинство европейцев все равно не отличит, и это показывает, насколько это незначительный вопрос. Ну и что, что дома вы говорите по-русски? Например, бельгийцы на востоке страны говорят по-немецки, но это отнюдь не делает их немцами, несмотря на очень похожую историю с оккупацией в недалеком прошлом.

Европейский союз дает всем жителям Эстонии уникальную возможность почувствовать себя гражданами большой и единой, но такой разной Европы, в которой найдется место каждому. В то время как Россия не может предложить местным русским ничего, кроме войны и разрухи, в Европе перед каждым гражданином Эстонии открыты лучшие европейские университеты, старинные города и сотни различных культур и сообществ. Программы вроде Erasmus или Европейского корпуса солидарности позволяют любому желающему выйти за пределы условного Маарду или Силламяэ и беспрепятственно погрузиться в атмосферу Парижа, Рима или Мадрида именно потому, что там нас считают просто эстонцами, какими бы мы ни были.

Стоит ли спорить с этим и самому себе усложнять жизнь?

P.S.