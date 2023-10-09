Фото ⟩ Ветер сорвал крышу школы и многоквартирного дома

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в понедельник днем будет облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможен и мокрый снег. Вечером облачность рассеется, осадков станет меньше. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с, на островах и западном побережье 5-11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем 4-10 градусов тепла.