Фото ⟩ Ветер сорвал крышу школы и многоквартирного дома

Cпасательная команда в воскресенье, 8 октября, вечером поделилась в социальных сетях фотографиями того, как осенний шторм снес крышу как Кундаской общей гимназии, так и жилого дома.
Спасательная команда призвала людей в штормовую погоду соблюдать осторожность и парковать автомобили подальше от зданий.
По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в понедельник днем будет облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможен и мокрый снег. Вечером облачность рассеется, осадков станет меньше. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с, на островах и западном побережье 5-11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем 4-10 градусов тепла.