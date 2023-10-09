ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонский топ-менеджер Кай Реало: мужской шовинизм правит в местном бизнесе, налоговый план правительства – нелепость

- Конечно, и они этому учатся.

- Избитый вопрос: а вы сама какой руководитель?

- Мне его постоянно задают.

Я учусь и развиваюсь, сейчас я гораздо более вовлекающий руководитель, чем десять лет назад. Я не веду себя так, будто я самая умная, пытаюсь собрать команду, члены которой во многих вещах будут умнее меня.

А еще меня постоянно подстегивает понимание того, что в компании важен каждый человек. Тот, кто выполняет самую простую работу, тоже представляет собой ценность. Если бы у нас не было водителей мусоровозов или сортировщиков, то нам нечего было бы делать в офисе. Нужно испытывать внутреннее чувство уважения к людям, а не просто делать вид, что они важны.

Кай Реало одевается в розовое, потому что подсознательно чувствует, что так ее начинают недооценивать. При ведении переговоров в шовинистической сфере бизнеса это может дать преимущество. В ее ныммеском доме наберется с десяток ободков, которые уже превратились в ее фирменный знак. А корги здесь живет просто потому, что он такой лапочка. Фото: Mihkel Maripuu

- Вы неоднократно говорили, что иногда надеваете розовый костюм, чтобы мужчины в пиджаках принимали вас за секретаршу. Вы так развлекаетесь?