ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонский топ-менеджер Кай Реало: мужской шовинизм правит в местном бизнесе, налоговый план правительства – нелепость

- Мусорный бизнес чрезмерно политизирован, каждый заработанный вами цент должен быть одобрен каким-то политиком.
- Ну, не каждый цент, а та часть, которую мы называем «организованным вывозом отходов», представляет собой излишне политизированную сферу с высокими коррупционными рисками.
- Одним словом, в этом бизнесе более крупная компания должна быть и более шустрой...
- Можно сказать, что очень многое зависит от того, какие у тебя отношения с тем или иным самоуправлением. От этого зависит успех в тендерах на организованный вывоз отходов.
- Вы, наверное, лучше всех знаете, что выбрасывает среднестатистический человек? Тут есть какие-нибудь изменения?
- Взлеты и падения мусорного бизнеса зависят от экономического роста. В более сытые годы выбрасывалось больше еды, было больше упаковки, потому что люди заказывали огромное количество товаров из-за границы.
А еще лучше это отслеживается по отходам бизнес-клиентов. Если какое-нибудь промышленное предприятие стоит на гране банкротства или у него упали заказы, то это сразу же отражается на объемах отходов.
- Нет предприятия – нет и мусора?
- Сказался ли уже экономический спад на объемах мусора?
- У некоторых предприятий сократились отходы производства, но это уравновешивается тем обстоятельством, что участники рынка начали вести себя корректнее, то есть стало меньше отходов, от которых раньше пытались избавиться сомнительным способом.
Строительные отходы просто куда-то пропадают. Абсолютно любая фирма может рекламировать себя как фирму по вывозу отходов, достать контейнер и большую машину, приехать за отходами, а потом их где-то «потерять». Дело в том, что фирма, которая вывозит отходы, должна заплатить за сжигание, складирование или переработку мусора. А если отходы «исчезают», то эти деньги просто кладутся в карман.