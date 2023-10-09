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Граждане Эстонии обращаются за помощью: будут ли эстонцев эвакуировать из Израиля?

Андрес Эйнманн
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: GIL COHEN-MAGEN/AFP

В связи с начавшейся в Израиле в войной за помощью в МИД нашей страны обратились 35 граждан Эстонии.

Насколько известно МИД, у граждан Эстонии, которые хотят покинуть Израиль, есть билеты на самолет, чтобы покинуть страну, и в настоящее время необходимости в эвакуации нет.

Министерство иностранных дел находится в контакте со всеми гражданами, которые дали о себе знать.

Министерство просит тех, кто находится в Израиле на короткое время и еще не дал о себе знать, обязательно сделать это на сайте Reisi Targalt.

В случае чрезвычайной ситуации для получения помощи просят звонить по телефону +372 5301 9999.

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