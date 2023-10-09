Граждане Эстонии обращаются за помощью: будут ли эстонцев эвакуировать из Израиля?

В связи с начавшейся в Израиле в войной за помощью в МИД нашей страны обратились 35 граждан Эстонии.
Насколько известно МИД, у граждан Эстонии, которые хотят покинуть Израиль, есть билеты на самолет, чтобы покинуть страну, и в настоящее время необходимости в эвакуации нет.
Министерство иностранных дел находится в контакте со всеми гражданами, которые дали о себе знать.
Министерство просит тех, кто находится в Израиле на короткое время и еще не дал о себе знать, обязательно сделать это на сайте Reisi Targalt.
В случае чрезвычайной ситуации для получения помощи просят звонить по телефону +372 5301 9999.