Граждане Эстонии обращаются за помощью: будут ли эстонцев эвакуировать из Израиля?

Насколько известно МИД, у граждан Эстонии, которые хотят покинуть Израиль, есть билеты на самолет, чтобы покинуть страну, и в настоящее время необходимости в эвакуации нет.

Министерство иностранных дел находится в контакте со всеми гражданами, которые дали о себе знать.

Министерство просит тех, кто находится в Израиле на короткое время и еще не дал о себе знать, обязательно сделать это на сайте Reisi Targalt.