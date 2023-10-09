Известный израильский футболист погиб в ходе нападения ХАМАС на Израиль

43-летний Асулин отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале с друзьями, том самом, на который напали боевики ХАМАС. Первоначально сообщалось, что Асулин пропал, но вскоре пришли печальные новости.

«Через несколько часов после того, как он был объявлен пропавшим без вести, нам с большой скорбью сообщили, что бывший игрок Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке, проходившей в Рейме», - сообщил тель-авивский "Хапоэль".

Фестиваль, который проходил на юге Израиля, был мирной тематики, но рано утром, вместе с другими местами, расположенными неподалеку от Газы, был подвергнут атаке ХАМАС. На том же фестивале находился и футболист Бен Биньямин, он был ранен, но остался жив.

Свою карьеру Асулин выстраивал на родине, за годы он сыграл 340 матчей, в которых забил 98 голов. В самый успешный год он, играя в Высшей лиге Израиля, забил 15 голов.