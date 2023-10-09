ШТОРМ ⟩ В Харьюмаа пострадали два человека: на выходных в Центр тревоги поступило рекордное количество звонков

С раннего утра субботы до утра понедельника в Центр тревоги поступило более 9200 вызовов. На государственный справочный телефон поступило более тысячи звонков, в основном сообщали о упавших на дороги деревьях. Всего за выходные Центр тревоги зарегистрировал около 1800 сообщений о повреждениях, причиненных штормом, в Харьюмаа из-за штормового ветра пострадали как минимум два человека.

Хотя шторм бушевал все выходные, самой загруженной для Центра тревоги оказалась суббота: на номер экстренной помощи 112 поступило более 5600 звонков, что является рекордным количеством звонков за день. Больше всего звонков (более 560) было сделано между 16.00 и 17.00. В основном сообщалось о деревьях, упавших на дороги, линии электропередач и транспортные средства. На государственный справочный телефон поступило 803 звонка, что в четыре раза больше, чем в любую другую субботу.

Всего за выходные Центр тревоги зарегистрировал почти 1800 сообщений о повреждениях от шторма. В субботу из-за штормового ветра в Харьюмаа пострадали как минимум два человека: в больницу пришлось доставить женщину, которую повалил с ног ветер, и мужчину, которому в голову прилетела ветка.

Увеличение количества вызовов привело к увеличению времени ожидания на линии.

«Мы повысили уровень готовности Центра тревоги и привлекли сотрудников экстренных служб для реагирования на вызовы 112 и 1247. В какой-то момент на вызовы по номеру 112 реагировало почти в два раза больше операторов, чем обычно.