Бушующий в Эстонии шторм увеличил нагрузку на Центр тревоги. Огромное количество звонков поступало как на номер экстренной помощи 112, так и на государственный справочный телефон 1247.
ШТОРМ ⟩ В Харьюмаа пострадали два человека: на выходных в Центр тревоги поступило рекордное количество звонков
С раннего утра субботы до утра понедельника в Центр тревоги поступило более 9200 вызовов. На государственный справочный телефон поступило более тысячи звонков, в основном сообщали о упавших на дороги деревьях. Всего за выходные Центр тревоги зарегистрировал около 1800 сообщений о повреждениях, причиненных штормом, в Харьюмаа из-за штормового ветра пострадали как минимум два человека.
Хотя шторм бушевал все выходные, самой загруженной для Центра тревоги оказалась суббота: на номер экстренной помощи 112 поступило более 5600 звонков, что является рекордным количеством звонков за день. Больше всего звонков (более 560) было сделано между 16.00 и 17.00. В основном сообщалось о деревьях, упавших на дороги, линии электропередач и транспортные средства. На государственный справочный телефон поступило 803 звонка, что в четыре раза больше, чем в любую другую субботу.
Всего за выходные Центр тревоги зарегистрировал почти 1800 сообщений о повреждениях от шторма. В субботу из-за штормового ветра в Харьюмаа пострадали как минимум два человека: в больницу пришлось доставить женщину, которую повалил с ног ветер, и мужчину, которому в голову прилетела ветка.
Увеличение количества вызовов привело к увеличению времени ожидания на линии.
«Мы повысили уровень готовности Центра тревоги и привлекли сотрудников экстренных служб для реагирования на вызовы 112 и 1247. В какой-то момент на вызовы по номеру 112 реагировало почти в два раза больше операторов, чем обычно.
Тем не менее, резкое увеличение количества вызовов привело к увеличению времени ожидания: если обычно мы способны ответить на более чем 90% вызовов в течение десяти секунд, то в субботу за такое время удалось ответить лишь на 70% вызовов. Вместо обычных нескольких секунд абоненты могли ждать на линии полминуты и даже дольше. Однако, насколько нам известно, ни один важный звонок не остался без ответа, ни один человек не остался без оперативной помощи», - сказал кризисный менеджер Центра тревоги Янек Муракас.
«Мы рады, что многие люди смогли позвонить по номеру 1247 и сообщить о поваленных деревьях и других разрушениях, которые не привели к полной остановке движения или возникновению опасных ситуаций. Задача государственного справочного телефона - быть альтернативным каналом информации и помощи для номера 112, чтобы сохранить линию номера экстренной помощи для тех, кто нуждается в срочной помощи, и для ситуаций, требующих немедленного вмешательства оперативных сил.
Во время таких событий как субботний шторм, когда количество звонков и вызовов очень велико, особенно важно, чтобы на линию экстренной помощи звонили в случае угрозы жизни, здоровью и имуществу людей или полного перекрытия движения, а сотрудники дорожных служб могли своевременно реагировать на сообщения, поступающие по номеру 1247», - добавил кризисный менеджер.