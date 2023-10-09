Учеников нескольких школ отправили на дистанционное обучение

Кризисная комиссия волостной управы Пыльва приняла решение перевести в понедельник школы Ахья и Моосте на дистанционное обучение, поскольку в волостях Ахья и Моосте из-за отключения электроэнергии также было прекращено водоснабжение.
Согласно решению кризисной комиссии, школа в Ахья в понедельник переведена на дистанционное обучение, а детский сад закрыт. В детский сад Вастсе-Куусте принимаются дети, которых невозможно оставить дома.
В Моосте школа в понедельник на дистанционном обучении, детский сад работает только в самых необходимых помещениях.
В понедельник родителей воспитанников детских садов Моосте и Разина просили либо по возможности оставить ребенка дома, либо при первой возможности забрать ребенка из детского сада домой.