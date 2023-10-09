Жители Эстонии не готовы к черному дню

Среднемесячная зарплата во втором квартале этого года в Эстонии составила 1873 евро, в Латвии 1525 евро и в Литве 2000 евро.

Руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен рекомендует на случай чрезвычайных ситуаций хранить на банковском счете сбережения в размере как минимум 3–6 месячных зарплат. В Эстонии такой запас есть у 30% респондентов, в Латвии – у 33%, а в Литве – у 43%.

Полугодовую зарплату имеют на своих банковских счетах 14% жителей Эстонии, 15% жителей Латвии и 23% жителей Литвы. По сравнению со своими соседями по Балтии, в Эстонии больше всего людей, у которых вообще нет сбережений на черный день. Таких респондентов в Эстонии было 33%, в Латвии – 32% и в Литве – 23%.

Исследование также показало, что доля небольших сберегательных счетов, на которых лежит сумма, равная одной месячной зарплате, одинакова для всех трех странах Балтии – в таком объеме сбережения имеются примерно у 25% жителей каждой страны.

«Первым приоритетом должно быть создание фонда душевного спокойствия на случай непредвиденных событий в размере как минимум трех-шести ежемесячных зарплат. Когда этот шаг сделан, следует задуматься о возможностях инвестирования, поскольку чем большая сумма находится на банковском счете, тем больше денег теряют свою ценность из-за инфляции», - отметила Марина Хакиайнен.