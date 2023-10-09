Департамент окружающей среды выявил десятки нарушений

В Эстонии ловить раков можно только в августе и то не везде, а в водоемах с повышенной рыболовной нагрузкой выдается ограниченное количество прав на ловлю.

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу сообщил, что за последние три с половиной месяца из водоемов было изъято 85 орудий лова, которые были идентифицированы как раколовки или ловушки для раков, однако владельцев приспособлений установить не удалось.

«Наибольшее количество таких орудий было обнаружено в Пылвамаа - 26, далее следуют Вырумаа - 12 и Тартумаа - 10. Точное количество раков, освобожденных из снятых орудий лова и выпущенных обратно в дикую природу, назвать сложно, но, безусловно, их были сотни - например, только в Харьюмаа инспекторами Департамента окружающей среды было выпущено 188 раков», - сказал Аварсалу.

Он добавил, что хотя речные раки встречаются в эстонских водах, их численность далека от желаемой из-за вспышек рачьей чумы, распространения других видов раков, перелова рыбы и наличия хищников.

«Именно для того, чтобы задержать браконьеров и не допустить перелова, инспекторы Департамента окружающей среды совместно с добровольцами начали проверки примерно в середине лета. Проверки продолжались в течение всего лета и будут продолжаться осенью, когда раки заложат основу новой популяции. За этот сезон мы возбудили 32 дела о правонарушениях, связанных с незаконным выловом раков. Наибольшее количество таких дел было возбуждено в Харьюмаа - в общей сложности 19, а остальные 13 дел были распределены между Тартумаа, Сааремаа, Валгамаа, Вырумаа, Ярвамаа и Пярнумаа», - сказал Аварсалу.