У границы с сектором Газа, где проходил музыкальный фестиваль, найдены тела 260 убитых

Как минимум 260 человек погибли в кибуце Реим на юге Израиля у границы с сектором Газа во время нападения боевиков ХАМАС, передают местные СМИ.

Тела погибших обнаружили волонтеры израильской общественной организации, которая объединяет добровольные спасательные группы, ЗАКА на месте проведения фестиваля, проходившего в ночь на 7 октября в Реиме.

В ЗАКА отметили, что проверка всей территории затруднена из-за продолжающихся боевых действий и еще не вся территория была изучена. Число жертв может оказаться еще большим.

Для поиска тел погибших задействованы около 450 добровольцев. Не у всех есть каски и защитные жилеты.

Волонтеры попали под обстрел

Сегодня до полудня стало известно, что волонтеры, занимающиеся поиском тел, вынуждены были приостановить поиски из-за обстрела со стороны боевиков.

Командир добровольческой группы ЗАКА Йосси Ландау сообщил, что его команда из 25 человек сумела вынести с места проведения фестиваля 162 тела, но не смогла продвинуться дальше.

«Мы работаем под обстрелом, поэтому пришлось эвакуироваться», – сказал Ландау в интервью Би-би-си.

Фестиваль «Нова», проходивший недалеко от границы сектора Газа и Израиля, должен был стать ночным празднованием еврейского праздника Суккот, но на рассвете вечеринка приняла беспрецедентный оборот в результате атаки ХАМАС.

По словам одного из участников фестиваля, беседовавшего с CNN, ракетный обстрел начался 7 октября в 6.30 утра, и уже через 30 минут он и другие участники фестиваля спасались от обстрела боевиков Газы.

«Нам даже негде было спрятаться, потому что мы были на виду», - рассказал CNN Таль Гибли.

Как сообщается, на видеозаписи видно, как за мгновение до нападения на участников фестиваля они разбегаются.