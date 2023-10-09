Тренера эстонского клуба уволили за поздравление Путина

Неоднократный чемпион Эстонии по футзалу, клуб «Смсраха» из Виймси прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем, сообщает Rus.ERR. Сербский специалист был уволен в минувшую субботу за сделанное в социальных сетях поздравление с днем рождения в адрес российского президента Владимира Путина.