ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Путь в Европу: прошлое Эстонии – будущее Молдовы?

Гуляя по вечернему Кишиневу, мы стали свидетелями подготовки к параду ко Дню Независимости. Мы столкнулись с интересной картиной - флаг Европейского союза был одним из ключевых «участников» подготовки к параду, наряду с молдавским триколором. Эта ситуация привела нас к мысли о некой парадоксальности: с одной стороны, этот флаг имеет огромное значение для таких стран, как Молдова и Украина, борющихся за сохранение своей демократии, суверенитета, за достижение политического и экономического успеха, в то время как те, кто наслаждаются преимуществами Европейского союза, часто забывают о них.

Эти наблюдения вызвали воспоминания о других событиях, которые произошли более 30 лет назад, в последние дни Советского Союза. Тогда, в августе 1991 года, Балтийские страны, наконец, восстановили независимость после 50 болезненных лет оккупации, в то время как другие республики из состава СССР, включая Молдову, впервые появились на карте Европы как независимые государства. С того времени Эстонию часто преподносят как один из наиболее успешных примеров перехода от коммунистической экономики к рыночной и демократической системе в Восточной и Центральной Европе. Эстонии удалось начать практически с чистого листа и превратиться за 30 лет в цифровое государство и законодателя дигитальных трендов в Европе. Оглядываясь назад, можно ли утверждать, что переходный период был таким простым для Эстонии и других Балтийских стран? И может ли опыт Эстонии быть полезным для Молдовы и нынешних кандидатов, стремящихся «вернуться в Европу»?