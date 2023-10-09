Топливо и золото дорожают, шекель дешевеет

Rus.Postimees.eeЭкономикаДля подписчиковТопливо и золото дорожают, шекель дешевеетРомет Креэк9 октября 2023, 10:55FacebookComments Шекель. Фото: Reuters/ScanPixСобытия в Израиле, вступившем в войну с ХАМАС в минувшие выходные, также оказывают влияние на финансовые и сырьевые рынки.В понедельник нефть марки WTI в США подорожала на 3,8 процента до $85,92 за баррель. Британская нефть марки Brent отреагировала ростом на 3,4 процента до $87,49.Золото в слитках тоже подорожало. Цена драгоценного металла выросла на 1,1% до 1865,10 долларов за унцию.FacebookComments Ключевые слова ReutersBrentwtiтопливохамас Pекомендуем