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Топливо и золото дорожают, шекель дешевеет

Ромет Креэк
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Шекель.
Шекель. Фото: Reuters/ScanPix

События в Израиле, вступившем в войну с ХАМАС в минувшие выходные, также оказывают влияние на финансовые и сырьевые рынки.

В понедельник нефть марки WTI в США подорожала на 3,8 процента до $85,92 за баррель. Британская нефть марки Brent отреагировала ростом на 3,4 процента до $87,49.

Золото в слитках тоже подорожало. Цена драгоценного металла выросла на 1,1% до 1865,10 долларов за унцию.

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