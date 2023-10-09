Галерея ⟩ Большие перемены: стал известен будущий облик Петровской площади в Нарве

Территория архитектурного конкурса включала в себя Петровскую площадь, близлежащие бастион «Триумф» и ров, Пушкинский сквер, историческую улицу Балти и сквер Сальме. Цель мэрии – получить в результате конкурса идею усовершенствования организации дорожного движения на Петровской площади, чтобы нынешняя асфальтированная площадь, ориентированная на автомобили, стала удобным для пешеходов и привлекательным городским пространством, где можно было бы проводить общественные мероприятия. Решение должно учитывать и требования, продиктованные близлежащим пунктом пересечения границы.

«Петровская площадь уже давно не является для местных жителей центральной площадью города, важные мероприятия здесь проводятся лишь несколько раз в году, а в остальное время площадь используется в качестве автостоянки. Это также одно из самых неблагоприятных для пешеходов мест в Нарве из-за шума транспорта и загрязнения воздуха. Мы хотим создать здесь красивую и современную городскую среду, избавиться от парковок посередине площади и воссоединить с площадью треугольную часть Пушкинского сквера», - сказала член жюри и директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно.