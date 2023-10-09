УЕФА переносит из Израиля все ближайшие матчи

Из-за нападения ХАМАС на Израиль УЕФА объявил о переносе всех ближайших футбольных международных матчей в Израиле.
Среди перенесенных игр квалификационный матч Евро-2024 Израиль-Швейцария, который должен был состояться 12 октября. Также были перенесены отборочные матчи чемпионата Европы U17 и U21 (Израиль – Эстония и Израиль – Германия соответственно).
Утром 7 октября боевики палестинского исламского движения ХАМАС провели неожиданную и масштабную атаку на Израиль. В данный момент насчитывается уже более 600 погибших.