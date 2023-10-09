ГОРЕ-ВОРЫ ⟩ Достались лишь пустые коробки и криптокошелек без денег: двое неизвестных пытались обнести офис в Ülemiste City

«В 4 часа утра двое неизвестных в масках, говорящие на русском языке, проникли в офис компании CryptoTech/ForMiners. Они взломали дверь, выбили стекло в ней и вынесли содержимое двух сейфов, в одном из которых находился криптовалютный кошелек с неизвестным количеством криптовалюты, а также несколько пустых коробок от видеокарт. Все произошедшее было зафиксировано на видео. Расследование инцидента продолжается», - рассказал Rus.Postimees глава компании Олег Камоза.