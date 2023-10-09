Рано утром в пятницу, 6 октября, в одном из самых престижных бизнес-кварталов Таллинна - Ülemiste City - произошла кража со взломом. Воры выбили стекло в двери предприятия по майнингу криптовалюты и вынесли содержимое двух сейфов. В одном из них находился крииптовалютный кошелек.
Для подписчиков
ГОРЕ-ВОРЫ ⟩ Достались лишь пустые коробки и криптокошелек без денег: двое неизвестных пытались обнести офис в Ülemiste City
«В 4 часа утра двое неизвестных в масках, говорящие на русском языке, проникли в офис компании CryptoTech/ForMiners. Они взломали дверь, выбили стекло в ней и вынесли содержимое двух сейфов, в одном из которых находился криптовалютный кошелек с неизвестным количеством криптовалюты, а также несколько пустых коробок от видеокарт. Все произошедшее было зафиксировано на видео. Расследование инцидента продолжается», - рассказал Rus.Postimees глава компании Олег Камоза.