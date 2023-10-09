В Ласнамяэ пройдет сбор опасных отходов и пригодных для повторного использования вещей

«Дважды в год Таллиннский центр переработки отходов курсирует по районам, принимая у жителей опасные отходы и предметы, ещё пригодные к использованию. Это очень удобный способ безопасно и без лишних хлопот избавиться от опасных отходов, а также сдать вещи, которые уже не используются в доме, но находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы обрести нового хозяина», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В ходе рейда сдать можно следующие содержащие опасные вещества отходы: батарейки и аккумуляторы; старые лекарства; отходы красок, клея, лаков и растворителей; масла и смазочные материалы; адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду; остатки масляных фильтров и антифриза; отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь; грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.); содержащие опасные вещества очищающие средства; отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного света и др.); старые электроприборы; упаковку, содержащую опасные вещества или загрязненную ими (в т.ч. огнетушители).