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Пилота Ф-1 во время гонки стошнило в шлем

rus.postimees.ee
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Эстебан Окон.
Эстебан Окон. Фото: Xpb

27-летнего гонщика Формулы-1 Эстебана Окона (Alpine) вырвало в шлем во время 15-го круга гонки на Гран-при Катара, состоявшейся накануне.

В гонке, на которой нужно было проехать 57 кругов, Окон финишировал седьмым, но в общем зачете по итогам сезона занял второе место.

После пересечения финишной черты представитель персонала предложил гонщику выпить немного воды, на что Окон сказал: «Я вам не говорил, но на 15-м круге меня вырвало. Так что да, хорошая работа, парни».

Позже француз подробнее рассказал о случившемся порталу Sky Sports.

«Меня вырвало в 15-м или 16-м круге. Я подумал: ох, черт, это будет долгая гонка. Ментально я смог держать это под контролем. Я пытался сосредоточиться на том, что должен сделать», — сказал он.

«Ничего подобного со мной раньше не случалось. Я всегда был способен проехать две гоночные дистанции, я натренирован для подобных испытаний. Но в этот раз было много горячего воздуха. В машине было не менее 80 градусов", - заключил Окон.

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