Пилота Ф-1 во время гонки стошнило в шлем

В гонке, на которой нужно было проехать 57 кругов, Окон финишировал седьмым, но в общем зачете по итогам сезона занял второе место.

После пересечения финишной черты представитель персонала предложил гонщику выпить немного воды, на что Окон сказал: «Я вам не говорил, но на 15-м круге меня вырвало. Так что да, хорошая работа, парни».

Позже француз подробнее рассказал о случившемся порталу Sky Sports.

«Меня вырвало в 15-м или 16-м круге. Я подумал: ох, черт, это будет долгая гонка. Ментально я смог держать это под контролем. Я пытался сосредоточиться на том, что должен сделать», — сказал он.