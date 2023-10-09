WCJ: Эстонские уроки имеют ценность для Украины и США

По данным ООН, Эстония, член Европейского союза и НАТО, является ведущей в мире страной-поставщиком цифровых технологий, а по мнению Freedom House - лучшей посткоммунистической демократией. По данным Tax Foundation, она занимает первое место по международной налоговой конкурентоспособности (у США лишь 22-е место), а в глазах Heritage Foundation у нее шестое место по уровню экономической свободы (у США - 26-е). У Эстонии больше всего стартапов на душу населения в Европе, а 15-летние эстонские дети являются лучшими на континенте по чтению, естественным наукам и математике.