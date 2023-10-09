Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала мне, что покупать компьютеры, требующие обязательного питания из розетки, уже нельзя. Когда придет время восстановления Украины, президент Владимир Зеленский должен вспомнить эти слова.
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WCJ: Эстонские уроки имеют ценность для Украины и США
Содержание материала базируется на оригинальной статье в The Wall Street Journal
По данным ООН, Эстония, член Европейского союза и НАТО, является ведущей в мире страной-поставщиком цифровых технологий, а по мнению Freedom House - лучшей посткоммунистической демократией. По данным Tax Foundation, она занимает первое место по международной налоговой конкурентоспособности (у США лишь 22-е место), а в глазах Heritage Foundation у нее шестое место по уровню экономической свободы (у США - 26-е). У Эстонии больше всего стартапов на душу населения в Европе, а 15-летние эстонские дети являются лучшими на континенте по чтению, естественным наукам и математике.