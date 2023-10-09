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WSJ: Эстонские уроки имеют ценность для Украины и США

Содержание материала базируется на оригинальной статье в The Wall Street Journal
, колумнист The Wall Street Journal
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: THOMAS COEX/AFP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала мне, что покупать компьютеры, требующие обязательного питания из розетки, уже нельзя. Когда придет время восстановления Украины, президент Владимир Зеленский должен вспомнить эти слова.

По данным ООН, Эстония, член Европейского союза и НАТО, является ведущей в мире страной-поставщиком цифровых технологий, а по мнению Freedom House - лучшей посткоммунистической демократией. По данным Tax Foundation, она занимает первое место по международной налоговой конкурентоспособности (у США лишь 22-е место), а в глазах Heritage Foundation у нее шестое место по уровню экономической свободы (у США - 26-е). У Эстонии больше всего стартапов на душу населения в Европе, а 15-летние эстонские дети являются лучшими на континенте по чтению, естественным наукам и математике.

На прошлой неделе, когда я сидел с 46-летней Каей Каллас в ее кабинете в доме Стенбока, я не мог не спросить: «Как вы всего этого добились после восстановления независимости?». Меня заранее вежливо предупредили о том, что не нужно использовать формулу «после советской оккупации».

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