Мошенники выманили у пожилой жительницы Кохтла-Ярве 19 500 евро

Как сообщил в понедельник представитель префектуры Ида, в полицию обратилась пожилая жительница Кохтла-Ярве, которой позвонила неизвестная, выдававшая себя за сотрудника полиции.

Мошенница устроила контакт пожилой женщины с человеком, якобы являющимся сотрудником банка, который попросил снять деньги и отправить их по почте через Omniva, что она и сделала. Через несколько дней пострадавшей пришлось снова снять деньги и отправить их мошенникам. Причиненный ущерб составляет 19 500 евро.