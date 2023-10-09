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Мошенники выманили у пожилой жительницы Кохтла-Ярве 19 500 евро

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Пожилая жительница Кохтла-Ярве поверила преступникам, представившимся полицейским и банковским служащим, и отправила им в общей сложности 19 500 евро наличными.

Как сообщил в понедельник представитель префектуры Ида, в полицию обратилась пожилая жительница Кохтла-Ярве, которой позвонила неизвестная, выдававшая себя за сотрудника полиции.

Мошенница устроила контакт пожилой женщины с человеком, якобы являющимся сотрудником банка, который попросил снять деньги и отправить их по почте через Omniva, что она и сделала. Через несколько дней пострадавшей пришлось снова снять деньги и отправить их мошенникам. Причиненный ущерб составляет 19 500 евро.

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