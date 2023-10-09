Требуют вернуть долги: импортер российской электроэнергии подал в суд на эстонскую компанию

По словам вернувшегося на свой пост в конце сентября главы Inter RAO Lietuva Гедрюса Бальчюнаса, иск к сетевым операторам стран Балтии подан с целью взыскания возникших долгов. Размер долгов он не указал.

«Подтверждаю, что Inter RAO Lietuva подала иск в Стокгольмский арбитраж против Litgrid, латвийской AST и эстонской Elering по вопросу присуждения задолженности. Никаких претензий к другим лицам в этом случае предъявлено не было», - сказал в комментарии BNS Бальчюнас.

По мотивам непубличности процесса, глава компании не уточнил содержание иска.

В мае этого года бывший тогда администратором по банкротству Inter RAO Lietuvos Ауримас Валайтис сообщил BNS, что передающие компании стран Балтии задолжали компании почти 13 млн евро с пени за просрочку платежа и процентами за услуги по балансировке системы, предоставленные до июня прошлого года.