Требуют вернуть долги: импортер российской электроэнергии подал в суд на эстонскую компанию

Inter RAO Lietuva, бывший поставщик электроэнергии, контролируемый российским энергетическим гигантом «Интер РАО», подтвердил, что подал иск в Стокгольмский арбитраж против литовской электропередающей компании Litgrid, латвийской AST и эстонской Elering.
По словам вернувшегося на свой пост в конце сентября главы Inter RAO Lietuva Гедрюса Бальчюнаса, иск к сетевым операторам стран Балтии подан с целью взыскания возникших долгов. Размер долгов он не указал.
«Подтверждаю, что Inter RAO Lietuva подала иск в Стокгольмский арбитраж против Litgrid, латвийской AST и эстонской Elering по вопросу присуждения задолженности. Никаких претензий к другим лицам в этом случае предъявлено не было», - сказал в комментарии BNS Бальчюнас.
По мотивам непубличности процесса, глава компании не уточнил содержание иска.
В мае этого года бывший тогда администратором по банкротству Inter RAO Lietuvos Ауримас Валайтис сообщил BNS, что передающие компании стран Балтии задолжали компании почти 13 млн евро с пени за просрочку платежа и процентами за услуги по балансировке системы, предоставленные до июня прошлого года.
Валайтис тогда сообщил, что часть долгов операторов возникла еще до конца июня 2022 года, когда кредиторы Inter RAO Lietuva инициировали внесудебное банкротство компании, признанное незаконным Апелляционным судом Литвы в cентябре этого года.