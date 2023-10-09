ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спутник ESTCube-2 на орбите Земли

В обсерватории Тартуского университета в Тыравере люди не спали всю ночь в ожидании запуска и поддерживали связь с космодромом по видеомосту.

Сегодня ночью в Тартуской обсерватории никто не спал. Фото: Laila Kaasik

Первый пролет над Эстонией, когда сигнал со спутника мог бы дойти до обсерватории Тартуского университета, состоялся около десяти часов утра в понедельник. Однако сигнал так и не был получен.

По словам пресс-секретаря Тартуской обсерватории Марьи-Лийзы Платс, ESTCube-2 в сутки совершит 15 витков вокруг Земли, из них над Эстонией состотся от 8 до 10; на то, чтобы уловить сигнал, у ученых будет примерно по 7 минут.

Следующий шанс поймать сигнал будет около 11.30.

Во время следующего пролета EstCube-2 будет немного ближе к Земле, и вероятность получить сигнал будет выше, отметила Платс. Если связь не удастся - например, у спутника сядет аккумулятор - то придется ждать, пока аккумулятор не зарядится заново.

Команда ESTCube-2. На переднем плане - директор Тартуской обсерватории Антти Тамм. За его спиной (слева направо) инженер-программист Кирилл Анохин, инженер-электронщик Карл Маттиас, инженер-механик Сергей Кузьмин, инженер-системотехник Янис Дальбиньш, инженер-электронщик Мишель Луккен, руководитель проекта Ханс Терас, инженер-программист Лаур Эдвард Линдмаа, разработчик системы управления полетом Кевин на заднем плане, ведущий инженер-системотехник Кристо Аллайе на переднем плане. Фото: Laila Kaasik

«Но команда испытывает чувство гордости, потому что годы работы прошли через испытание выходом на орбиту, - сказал руководитель проекта Ханс Терас. - Но это не значит, что мы можем теперь отдыхать. Кто-то должен управлять орбитальным спутником и проводить с ним научные эксперименты. Но сначала нужно дождаться первого сигнала, который должен прийти в 11.30».