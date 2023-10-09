Израиль продолжает отражать нападение ХАМАС, боевые действия ведутся и на земле. Собеседница Rus.Postimees своими глазами видит, как из Газы вылетают ракеты, а израильские танки проезжают мимо ее окон. Она сумела немного рассказать о том, что сейчас происходит в городе, жители которого одними из первых поняли, что у них в стране началась война.
«Вот мы переписываемся, и все это время звучат взрывы». Жительница ближайшего к сектору Газа израильского города вышла на связь с Rus.Postimees
Марианна Шапира когда-то жила в Эстонии. В юношестве она переехала в Израиль и поселилась в Тель-Авиве. И совсем недавно переехала в Ашкелон, чтобы быть поближе к своей маме.
Ашкелон - город на юго-западе Израиля, расположенный на побережье Средиземного моря, он находится в 56 км от Тель-Авива, в 70 км от Иерусалима, в 65 км от Беэр-Шевы. И всего в 7-8 км от сектора Газа. До 7 октября 2023 года население городка составляло около 150 тысяч человек.
«Город относительно вытянут по побережью, в сторону Ашдода, сейчас на границе города построили новый красивый район Винный Город, и летом началось заселение, очень многие ашдодцы перебрались сюда этим летом из-за дешевых цен на жилье, на съем, так что население явно выросло», - уточняет Марианна Шапира.
Сейчас улицы города пусты, оставшиеся жители вот уже несколько дней живут под постоянный аккомпанемент взрывов. В эту ночь удар пришелся на один из домов, пострадало 17 человек, прошлой ночью погибла одна женщина, рассказывает наша собеседница.
«В Ашкелоне эти дни постоянно слышны взрывы и обстрелы, с обеих сторон, - говорит Марианна, - любые ракеты, выпущенные ХАМАСом, сбитые железным куполом, или действия армии Израиля в Газе».
После начала террористической акции, когда все увидели, какую бойню устроили террористы, весь мир был потрясен, уверена жительница Ашкелона. «Здесь даже мои левые друзья, которые были мирно настроены по отношению к Газе, во многих конфликтах стояли за мирные переговоры, сейчас ждут от правительства и армии решительных действий, чтобы покончить с управлением ХАМАСа и джихадистов в Газе», - рассказала Марианна Шапира.
По ее словам, люди шокированы произошедшим: «До сих пор идут бои, впервые внутри нашей страны террористические группировки рассеяны по южным поселениям, люди забаррикадировались в домах, боятся выходить».
Марианна говорит, что впервые за долгое время ее народ понес такие тяжелые потери, сколько военнослужащих, молодых ребят, стариков, детей и мирных жителей погибло. «Все еще идут поиски погибших и пропавших во время бойни, устроенной боевиками ХАМАСа, - напоминает она. - Мы переживаем за жизни заложников, угнанных в Газу террористами, среди них и маленькие пятилетние дети, и старики в районе 85 лет, возможно, сотня заложников. Все потрясены и надеются что их удастся вернуть живыми».
При этом, отмечает Марианна, израильтяне, которые имеют такую возможность, продолжают работать – из дома. Благо интернет по всей стране работает, связь есть. На улицы сейчас выходить почти никто не рискует. «Мои друзья рассказывают, что трассы между городами почти пусты, людей практически нет на улицах, кафе, даже в центре Тель-Авива, закрыты, - рассказывает Марианна. - У нас открыты только большие продуктовые магазины, сегодня остановили движение поездов на юге и автобусов по южным городам, включая Ашкелон, это в принципе делается всегда, когда идут боевые действия».
Марианна рассказала, что у нее рядом с домом есть магазин, а вот ее маме, пенсионерке, надо пройти на соседнюю улицу. «Каждый раз надо оценивать обстановку и планировать куда прятаться, если сирена», - поясняет она. Но есть и пить людям все равно надо, так что вариантов нет.
«Прошлой ночью при попадании была убита пятидесятилетняя женщина. Не везде есть бомбоубежища, - рассказывает о местной действительности Марианна. - Тогда же попало в больницу, на крышу - я все вижу из окна. Мой дом так расположен, что видно, как вылетают ракеты из Газы. Вчера утром работали наши танки, тоже было слышно. Можно было сходить в магазин или помыться, поесть».
Марианна Шапира отметила, что из города уехало много народу, причем уехало не в никуда. «У нас всегда все предлагают помощь в проживании на это время, те, кто живут в центре и севернее, частные лица, гостиницы по большим скидкам или бесплатно», - поясняет она.
Сама Марианна из Ашкелона не уедет, что бы ни происходило. «Не уехала из-за мамы, - поясняет она. - Ей комфортно дома, в своей кровати, со своими пожилыми соседками, она никуда не хочет двигаться, а мне спокойнее поближе к ней. Работаю из дома...так что мне главное, чтобы интернет был. И есть, куда на время уехать, но знаю, что буду нервничать намного больше…»
«Вот мы переписываемся, а все это время звучат взрывы, сирена», - пока это последнее, что написала нам Марианна. Мы надеемся, что с ней все в порядке и она пережидает атаку в убежище…
P.S. Марианна вышла на связь спустя примерно час. Она рассказала, что за это время по городу был нанесен удар, были падения ракет и, увы, опять есть пострадавшие.