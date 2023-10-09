«Вот мы переписываемся, и все это время звучат взрывы». Жительница ближайшего к сектору Газа израильского города вышла на связь с Rus.Postimees

По ее словам, люди шокированы произошедшим: «До сих пор идут бои, впервые внутри нашей страны террористические группировки рассеяны по южным поселениям, люди забаррикадировались в домах, боятся выходить».

Марианна говорит, что впервые за долгое время ее народ понес такие тяжелые потери, сколько военнослужащих, молодых ребят, стариков, детей и мирных жителей погибло. «Все еще идут поиски погибших и пропавших во время бойни, устроенной боевиками ХАМАСа, - напоминает она. - Мы переживаем за жизни заложников, угнанных в Газу террористами, среди них и маленькие пятилетние дети, и старики в районе 85 лет, возможно, сотня заложников. Все потрясены и надеются что их удастся вернуть живыми».

При этом, отмечает Марианна, израильтяне, которые имеют такую возможность, продолжают работать – из дома. Благо интернет по всей стране работает, связь есть. На улицы сейчас выходить почти никто не рискует. «Мои друзья рассказывают, что трассы между городами почти пусты, людей практически нет на улицах, кафе, даже в центре Тель-Авива, закрыты, - рассказывает Марианна. - У нас открыты только большие продуктовые магазины, сегодня остановили движение поездов на юге и автобусов по южным городам, включая Ашкелон, это в принципе делается всегда, когда идут боевые действия».