Андрес Мустонен из Израиля: в Тель-Авиве сейчас нужно делать то, что тебе говорят

Андрес Мустонен находится в Тель-Авиве в связи с концертами в рамках фестиваля, посвященного Суккоту (израильский праздник, который длится в этом году с 29 сентября по 6 октября и посвящен скитанию по пустыне после исхода из Египта).

«Я нахожусь в Тель-Авиве, который расположен далеко от центра конфликта, но конфликт очень негативно влияет и на жизнь здесь. Все международные вылеты отменены, летают лишь несколько авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines. В новостях сообщалось, что аэропорт Тель-Авива вышел из строя, но это неправда, конфликт туда еще не дошел», - сказал Мустонен в комментарии для Postimees.