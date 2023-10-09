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Андрес Мустонен из Израиля: в Тель-Авиве сейчас нужно делать то, что тебе говорят

Kultuuritoimetus
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Андрес Мустонен.
Андрес Мустонен. Фото: Eero Vabamägi

Музыкант Андрес Мустонен, который в настоящее время находится в Израиле, в Тель-Авиве, сказал в комментарии для Postimees, что Тель-Авив, который обычно представляет из себя настоящий улей, где не протолкнуться, сейчас совершенно пуст из-за войны, начатой ХАМАС против Израиля.

Андрес Мустонен находится в Тель-Авиве в связи с концертами в рамках фестиваля, посвященного Суккоту (израильский праздник, который длится в этом году с 29 сентября по 6 октября и посвящен скитанию по пустыне после исхода из Египта).

«Я нахожусь в Тель-Авиве, который расположен далеко от центра конфликта, но конфликт очень негативно влияет и на жизнь здесь. Все международные вылеты отменены, летают лишь несколько авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines. В новостях сообщалось, что аэропорт Тель-Авива вышел из строя, но это неправда, конфликт туда еще не дошел», - сказал Мустонен в комментарии для Postimees.

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