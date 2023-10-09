Юри Ратас хочет оснастить лифтами столичные пятиэтажки

Ратас предлагает начать в следующем году в Таллинне пилотный проект строительства лифтов в пятиэтажных многоквартирных домах района Мустамяэ, а в последующие годы распространить проект и на другие районы.

По словам Ратаса, цель изменений - улучшить мобильность людей. «Будь то люди в инвалидных колясках, которым трудно передвигаться, или молодые семьи, которым приходится подниматься и спускаться по лестнице с колясками», - написал Ратас в соцсетях.

Предполагается, что город мог бы решить эту проблему совместно с государством.