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Юри Ратас хочет оснастить лифтами столичные пятиэтажки

BNS
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Пятиэтажный дом в таллиннском районе Мустамяэ.
Пятиэтажный дом в таллиннском районе Мустамяэ. Фото: Liis Treimann / Postimees

Член Центристской партии Юри Ратас предложил внести в бюджетную стратегию Таллинна на ближайшие четыре года пункт об оснащении лифтами старых пятиэтажных жилых домов.

Ратас предлагает начать в следующем году в Таллинне пилотный проект строительства лифтов в пятиэтажных многоквартирных домах района Мустамяэ, а в последующие годы распространить проект и на другие районы.

По словам Ратаса, цель изменений - улучшить мобильность людей. «Будь то люди в инвалидных колясках, которым трудно передвигаться, или молодые семьи, которым приходится подниматься и спускаться по лестнице с колясками», - написал Ратас в соцсетях.

Предполагается, что город мог бы решить эту проблему совместно с государством.

В 2018 году занимавшая тогда должность министра предпринимательства Урве Пало подписала постановление, согласно которому доступ в жилые помещения многоквартирного дома должен обеспечиваться лифтом, но это требование касалось многоквартирных домов пяти и более этажей, проект строительства которых был бы завершен после 1 августа 2019 года.

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