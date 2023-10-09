Мнение ⟩ Нынешняя политика Израиля – полный провал

Безусловно, это не кратковременное столкновение, а конфронтация, которая продлится несколько недель, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс, оценивая ситуацию с израильско-палестинской войной.
Второй день террористической атаки ХАМАС на Израиль пока не внес никакой ясности в вопрос о том, каковы могут быть масштабы конфликта. Израиль объявил военное положение, что дает ему преимущество в реагировании на новые возможные атаки. «Хезболла» совершила демонстративные атаки на израильские позиции, и ответные действия пока носят символический характер. Риск случайной эскалации на северной границе Израиля очень высок. Чтобы избежать этого, Израиль перебросил на север дополнительные войска.