Мнение ⟩ Нынешняя политика Израиля – полный провал

Второй день террористической атаки ХАМАС на Израиль пока не внес никакой ясности в вопрос о том, каковы могут быть масштабы конфликта. Израиль объявил военное положение, что дает ему преимущество в реагировании на новые возможные атаки. «Хезболла» совершила демонстративные атаки на израильские позиции, и ответные действия пока носят символический характер. Риск случайной эскалации на северной границе Израиля очень высок. Чтобы избежать этого, Израиль перебросил на север дополнительные войска.

События на данный момент указывают на то, что «Хезболла», скорее всего, не собиралась присоединяться к атаке, поскольку наилучшая возможность для этого уже упущена. Однако ход событий не исключает возможности их нападения, если война будет затягиваться в ущерб Израилю. Начав атаку, «Хезболла» рискует потерять свои позиции как в Ливане, так и в Сирии. Наибольшую угрозу эскалации для Израиля в настоящее время представляют оккупированные палестинские территории, особенно Восточный Иерусалим, но ситуация еще не вышла из-под контроля. Арабские государства пока резко не реагируют.